«До +34!»: В Новосибирскую область возвращается летняя жара.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирскую область на смену прохладной и дождливой погоде придут жаркие дни. Так, столбики термометров поднимутся выше 30 градусов уже завтра, 1 июля. Об этом говорится на сайте Западно—Сибирского Гидрометцентра.
— В четверг, 1 июля, в некоторых районах области возможны ночные дожди, грозы. Днем — преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +27 градусов, местами до +33 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, с порывами 3-8 метров в секунду. В пятницу, 2 июля, станет еще теплее. Так, днем столбики термометров покажут +24…+29 градусов, местами температура воздуха поднимется до +34 градусов. Осадков при этом не ожидается, а ветер сохранит юго-восточное направление, — передают метеорологи.
Сегодня, 30 июня, по прогнозу синоптиков, возможны дожди, грозы. Температура воздуха днем составит +23…+25 градусов. Порывы южного ветра достигнут местами 13 метров в секунду.
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