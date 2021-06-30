В Новосибирске иномарка сбила ребенка на велосипеде: это попало на видео

Информация о происшествии появилась в соцсети. Фото: стоп-кадр.

Инцидент произошел в Октябрьском районе Новосибирска. Там накануне, 29 июня, во дворе дома № 6/1 на улице Красносельской иномарка сбила ребенка. Информация о происшествии появилась в соцсети.

— Автомобиль сбил ребенка. Родители от госпитализации отказались, — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Новосибирск».

На кадрах к посту видно, как ребенок выехал на проезжую часть и угодил под колеса машины, сдающей задним ходом. При этом малыш смотрел только в одну сторону, а опасность заметил слишком поздно — за секунду до столкновения. После случившегося ребенок заплакал, на помощь ему бросились родители, которые, судя по всему, шли из магазина.

Комментаторы поста отметили, в ДТП виноваты обе стороны: родители ребенка, которые не уследили за ним, а также водитель, который не убедился в безопасности маневра.

— Где родители? Почему не научили, что выезжать на дорогу опасно?

— Ребенка, полагаю, было видно! Смотреть лучше надо! — написали подписчики.

В городской ГИБДД инцидент пока не прокомментировали. Информация уточняется.

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