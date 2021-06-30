Пробки в Новосибирске на утро 30 июня 2021 года: затор на улице Ватутина

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 30 июня 2021 года.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 30 июня 2021 года: затор образовался на улице Ватутина. Также сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Тюменской, Оловозаводской и Советском шоссе. Движение затруднено по Станционной, Широкой и Титова. Сложно проехать по площади Труда, площади Райсовета и площади Энергетиков. Движение по проспекту Карла Маркса также затруднено.
На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Сложно проехать по улица Добролюбова, Кирова, Нижегородской и Никитина.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 30 июня, составил 5 баллов.
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