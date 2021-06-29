«Сидела у дороги в одних носках»: новосибирцы нашли пропавшую 74-летнюю пенсионерку, но она снова потерялась

Пенсионерка снова потерялась. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

Читательница КП-Новосибирск позвонила в редакцию и сообщила о том, что нашла 74-летнюю пенсионерку Надежду Ивановну Позднякову. О судьбе женщины ничего не было известно с 26 июня.

— Я сегодня ехала со стороны Винаповского моста в сторону «Меги». Она сидела на поребрике на улице Мира. Я обратила внимание, что бабушка была в одних носках. Я припарковалась, подошла к ней. Она стала рассказывать мне, что у нее двое детей, один во Франции, что есть дочь, а ей самой плохо с сердцем. Она начала плакать, сказала, что очень голодная. У меня было полбутерброда в машине. Бабушка долго не хотела его брать, а потом согласилась. Она отказывалась куда-либо ехать. Я торопилась на работу и оставила ее там, — рассказал КП-Новосибирск Наталья.

Мы тут же передали информацию в поисковый отряд «Лиза Алерт». Волонтеры выехали по указанному адресу, но, увы, пенсионерки там уже не было. Видео с камер наблюдения подтвердило, что эта была та самая пенсионерка, которые ищут уже несколько дней.

Камеры видеонаблюдения подтвердили, что пенсионерка на самом деле была у «Меги». Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

— В той районе бабушка не обнаружена, возможно, ее приютили неравнодушные люди, либо она уехала в другой района города. Бывали случаи, когда пожилых женщин находили далеко от того, места, откуда они ушли. Поиск пенсионерки продолжается, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, пенсионерка проживает в Октябрьском районе Новосибирска и ушла из дома оттуда. Как она оказалась в Кировском районе города, неизвестно.

Если вы поняли, что перед вами дезориентированный человек, необходимо позвонить в службу 112, полиция и «скорую помощь». Далее обратиться на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт». После приезда спецслужб запишите номер наряда полиции, бригады врачей или госномер машины. Также стоит уточнить, куда увезли человека и сообщить об этом в отряд.

Телефон горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 — 800 — 700 — 54 — 52.

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