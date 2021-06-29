Новосибирские депутаты проверят эффективность расходования бюджетных средств

На заседании обсудили непростые вопросы. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

29 июня комитет Законодательного собрания Новосибирской области регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике рассмотрел представленные обласным правительством области уже вторые в этом году изменения в региональный бюджет.

Основная дискуссия во время заседания развернулась вокруг дорожных объектов. Как заявил депутат Александр Барсуков, на ряде дорог области из-за пучинообразования и высокого уровня грунтовых вод критическая ситуация.

- Шесть или семь объектов идут по программе «Безопасные и качественные дороги». Но уже две-три недели работы приостановлены из-за отсутствия финансирования. Как разрешить проблему?

Министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский пообещал, что 100 млн рублей министерство готово направить на объекты по внутреннему перераспределению.

- По остальным будем смотреть – собирать всю экономию на торгах. Рассмотрим также вариант использования бюджетных лимитов 2022 года.

Однако депутаты с этим не согласились:

- Есть возможность реагировать на непредвиденные обстоятельства за счет содержания дорог, такой опыт у нас есть, - предложил заместитель председателя комитета Сергей Титков. – Надо, чтобы это было предусмотрено в плане-задании, которые выдает ТУАД.

Ремонтные работы в Новосибирске тоже вызвали массу вопросов:

- На проспекте Дзержинского что творят, - напомнил Сергей Титков о новой технологии дорожников, разошедшейся накануне в СМИ. - Мы издеваемся над здравым смыслом. Так как реализуются сейчас эти объекты, нельзя работать!

Не менее больную тему поднял депутат Александр Барсуков:

- На улице Большой – стоимость работ 7 млн рублей. Пять лет мы северный выезд из города делаем! Там сегодня круглые сутки пробки. Нельзя 5 лет километр делать. Надо рекомендовать мэрии ускорение этой стройки!

- Я каждую неделю здесь езжу на свой округ. Всей техники - один экскаватор и машина. Работы не ведутся! - поддержал коллегу заместитель Председателя Законодательного Собрания Валерий Ильенко.

В итоге депутаты решили взять ситуацию под особый контроль:

- В начале года мы комитетом проводили рейд, смотрели узкие места – что нужно сделать, чтобы город поехал. И вот в изменениях бюджета плюсом 278 млн рублей. Это дополнительные средства к тем, что были до сих пор выделены. Инициатива Губернатора поддержана Законодательным Собранием – сделать ямочный ремонт, привести дороги в порядок. В июле, несмотря на депутатские каникулы, мы намерены посмотреть, как тратятся эти средства. Насколько они эффективно используются, - заявил председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Майис Мамедов.