Эксперты рассказали, кто может остаться в будущем без пенсии

Многие жители страны могут остаться без пенсии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперты предупредили жителей страны о том, что многие рискуют остаться без страховых пенсий. Такой прогноз озвучили изданию NEWS.ru в Институте региональных проблем и Институте региональной экспертизы.

Все дело, в серых зарплатах. Из-за них бюджет страны недополучает около 3 триллионов рублей.

По мнению экспертов, проблема еще и в том, что люди не понимают как складывается пенсия и что им попросту не хватит баллов для начисления страховой части. Им достанется лишь социальная часть. Мужчины могут на нее претендовать только в 70 лет. К тому же, социальная часть пенсии небольшая — около шести тысяч рублей.

По разным оценкам, в стране до 40% работников получают зарплату в конвертах. Размах бедствия они оценят тогда, когда подойдет пенсионный возраст, но будет уж поздно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.