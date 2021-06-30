Погода в Новосибирске на 30 июня 2021 года: в город вернутся дожди

Дождь будет идти весь день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 30 июня 2021 года будет дождливой. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов, а к ночи опустятся до +13...+15 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 13 метров в секунду, — обещают метеорологи.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +18...+21 градус, а ночью +16...+18 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до двух метров в секунду. Атмосферное давление составит 747-748 миллиметров ртутного столба.

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