В Академгородке сбили 13-летнюю девочку на велосипеде. Фото: ГИБДД по городу

Во вторник, 29 июня, в Академгородке Lexus сбил 13-летнюю девочку на велосипеде. Ее отвели в больницу. Подробности аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— ДТП произошло в 19.20 на Морском проспекте. За рулем Lexus находился 77-летний водитель. Он ехал по Морскому проспекту со стороны улицы Ученых и хотел повернуть на улицу Ильича. В это время он наехал велосипедистку, которая двигалась слева направо по ходу движения автомобиля, — уточнили в ведомстве.

На месте аварии работали инспекторы ДПС. Они выясняют подробности случившегося.

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