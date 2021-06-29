Новосибирцы жаловались на опасную стройку, где погибла девочка, и просили поставить ограждение

Жители рядом стоящих домов просили огородить опасную стройку до того, как случилась трагедия. Фото: ГУ МЧС по НСО

Новосибирцы, которые живут по соседству с опасной стройкой, рассказали КП-Новосибирск, что уже несколько лет пишут жалобы. Они просили огородить долгострой, где погибла 13-летняя девочка. Трагедия произошла 29 июня в Октябрьском районе Новосибирска.

— Мы часто видим, как каждый день на стройке играют дети, поэтому писали письма в разные инстанции, но получали лишь отписки, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома, расположенного рядом с опасной стройкой.

Напомним, сейчас в причинах произошедшей трагедии разбирается Следственный комитет.

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