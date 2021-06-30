Под Новосибирском вор украл из сейфа предпринимателя 125 тысяч долларов

Мужчина хранил деньги в сейфе.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирской области вор ограбил местного бизнесмена: он украл из сейфа 125 тысяч долларов. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Все случилось в дачном поселке Кудряшовский. Кража произошла в период с февраля по июнь этого года. Мужчина не знает, кто это мог сделать, — объяснил источник.
Известно, что сибиряк занимается производством кормов для животных и разведением птиц.
Пострадавший написал заявление в полицию. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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