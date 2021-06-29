Новосибирские депутаты просят сохранить лес с болотом в Академгородке

Александр Аксененко. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Комиссия Законодательного Собрания Новосибирской области по экологии рассмотрела обращение депутата Александра Аксененко о создании особо охраняемой природной территории в Академгородке. С такой инициативой выступили жители Советского района.

- Это не просто лес, это территория, которая абсорбирует на себя негативные факторы городской жизни. Это значимый объект для всего города, некий барьер для защиты. И если не получится сохранить уникальную экосистему, будет катастрофа. Сделано масштабное научное обоснование, теперь нужна работа по сбору геоданных, правильному определению границ – на это требуются не такие огромные деньги в сопоставлении с тем, какую важность имеет объект, – заявил депутат.

Председатель комиссии по экологии Владимир Лаптев подчеркнул, что природная зона в черте Новосибирска должна быть сохранена для людей, для будущих поколений.

- Мы, депутаты, в этом даже не сомневаемся, – отметил Владимир Лаптев. – И мы будем поддерживать общественников, с полной ответственностью подойдем к решению проблемы.

Напомним, лесоболотный комплекс расположен в черте города Новосибирска, в Советском районе, на площади более 500 га между федеральной автомобильной трассой М52, ул. Балтийской, микрорайоном Правые Чёмы, оз. Малое (Протока Долгая) и микрорайоном Нижняя Ельцовка. Это малонарушенный природный участок, в центре которого находится реликтовое болото Гладкое возрастом более 8,7 тыс. лет, окруженное сосновыми борами и богатой растительностью. Здесь обитают и произрастают более 29 видов, внесённых в Красные книги РФ и HCO, и 25 редких видов, рекомендованных к внесению в Красные Книги.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Юрий Марченко ответил, что изучение ситуации активно началось в 2018 году. В результате многолетних экспедиционных исследований обобщен значительный пласт ценного материала. Не вызывает сомнений, что на участке земли в границах Новосибирска содержится ряд объектов, которые необходимо защищать, признал Юрий Марченко.

- Думаю, что после того, как завершим работу по созданию двух крупных особо охраняемых территорий – природного парка «Караканский бор» и лесного парка «Заельцовский бор», – мы можем приступить к работе над предлагаемым объектом, – отметил замминистра, поблагодарив общественников и представителей научного сообщества Новосибирска за монументальный труд.

Члены комиссии по экологии единогласно проголосовали за решение создать рабочую группу по изучению возможности придания статуса особо охраняемой природной территории на участке Шлюзовского лесоболотного комплекса в Новосибирске.