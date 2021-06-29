В недостроенном доме рухнули перекрытия. Фото: ГУ МЧС по НСО
Появилось видео и фото со стройки в Новосибирске, где погибла 13-летняя девочка. Она играла в недостроенном доме, в котором рухнули плиты. Одна из них погребла под собой ребенка. ЧП произошло 29 июня.
Плиты погребли под собой 13-летнюю девочку. Фото: ГУ МЧС по НСО
Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть ребенка. У девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
Врачи диагностировали смерть ребенка. У нее было открытая черепно-мозговая травма. Фото: ГУ МЧС по НСО
Как рассказали КП-Новосибирск жители рядом стоящих домов, стройка не была огорожена и там часто гуляли дети.
Сейчас на месте трагедии работают спасатели и следователи. Они выясняют обстоятельства происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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