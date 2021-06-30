Из чего стрелял сибиряк неизвестно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области мужчина выстрелил в соседского кота. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
— Инцидент произошел в Маслянино. Сосед выстрелил в животное из неизвестного оружия, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Хозяин кота написал заявление в полицию. Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что недавно в области произошло ЧП. Бык убил своего хозяина. Мужчина был в загоне для скота и животное ударило его. Сибиряк скончался до приезда скорой помощи.
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