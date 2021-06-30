Жулик украл кассу с деньгами из новосибирского парка

Владелец киоска написал заявление в полицию. Фото: Виктория МИНАЕВА

Ночью вор украл из билетного киоска в новосибирском парке кассу с деньгами: месте с ней он прихватил аппарат для безналичного расчета. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник.

— Грабитель разбил стекло в билетный киоск и залез во внутрь. В кассе было 2 тысячи рублей. В общей сложности ущерб составил 47500 рублей, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Владелец киоска обнаружили пропажу утром, когда пришел на работу. Он тут же вызвал полицию и написали заявление.

— Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража», — уточнил источник.

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