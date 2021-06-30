Тарифы на электроэнергию в Новосибирске с 1 июля 2021 года: сколько придется платить

Электроэнергия станет дороже.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Тарифы на электроэнергию в Новосибирске с 1 июля 2021 года по сравнению с прошлым полугодием поднимется на 13 копеек. Информация об этом появилась на сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.
— Киловатт-час электроэнергии для сибиряков будет стоить 2,93 рубля вместо 2,8 рублей, — говорится в сообщении.
По сравнению с прошлым годом тариф на электричество вырос на 25 копеек. В прошлом году с 1 июля до 31 декабря 2020 года за свет сибиряки платили 2,80.
Обновленный тариф будет действовать до 31 декабря 2021 года.
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