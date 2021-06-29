В Новосибирске наградят полицейских, спасших десять взрослых и ребенка при взрыве на газовой заправке

Полицейские спасли 10 человек при взрыве АГЗС. Фото: пресс-служба ГУ МВД по НСО

В Новосибирске наградят трех полицейских, которые спасли 10 человек, в том числе 12-летнего мальчика при взрыве на газовой АЗС. ЧП произошло 14 июня на Гусинобродском шоссе. В небо поднялся огненный столб. Сначала напуганные очевидцы подумали, что упал самолет, и лишь позже стало понятно: взорвалась газовая АЗС.

Участковый Фердинанд Карпухин был на своем рабочем месте, когда на воздух взлетела заправка. Он услышал громкий хлопок и увидел сильное задымление в районе газовой АЗС. Полицейский тут же прыгнул в свой автомобиль поехал к месту происшествия. В это время в районе заправки раз за разом раздавались хлопки. Участковый осмотрелся и увидел, что рядом находится кафе, в котором были люди. Им угрожала опасность. В этот же момент к месту происшествия прибыл экипаж ДПС: лейтенант Максим Ротманов и старший сержант Алексей Иванов. Сотрудники ринулись на помощь пострадавшим.

Они обнаружили отца с 12-летним сыном. Оба получили ожоги. Один из полицейских отвез в больницу пострадавших.

После этого участковый Фердинанд Карпухин и инспектор ДПС Максим Ротманов начали эвакуировать новосибирцев, которые находились в районе АГЗС. В это время прозвучал второй хлопок, людей накрыло тепловой волной, в воздух выбросило осколки металлических конструкций. Люди получили термические ожоги, у некоторых воспламенилась одежда. Полицейские отвели их на безопасное расстояние, где оказали первую помощь, а затем передали пострадавших врачам. Полицейские получили незначительные ожоги.

Всего было эвакуировано десять человек, среди них — подросток.

Руководством ГУ МВД России по Новосибирской области принято решение

объявить сотрудникам благодарность и представить их к поощрению медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».

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