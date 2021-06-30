Тарифы на воду в Новосибирске с 1 июля 2021 года: как изменятся, новые расценки

Тарифы на воду вырастут с 1 июля. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Тарифы на воду в Новосибирске с 1 июля 2021 года вырастут: такое заявление сделали в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

— Холодное водоснабжение обойдется новосибирцам в 20,35 рублей за 1 кубометр, а горячая 117,90 рублей за «куб». За один кубометр водоотведения новосибирцам придется платить 15,77 рублей, — говорится на сайте.

Оплата на воду росла постепенно. В прошлом году за горячую воду нужно было платить от 108,19 рублей за кубический метр до 114,54 рублей, за холодную воду - 19,46 рублей за кубометр.

Обновленные тарифы будут действовать до 31 декабря 2021 года.

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