Новосибирск получил по нацпроекту 40 новых автобусов

Новые автобусы уже прибыли в Новосибирск. Фото: Евгений КОЧКИН

Новосибирцы, которым часто приходиться добираться на работу или домой на общественном транспорте, могут порадоваться. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» перевозчиком МКП «ПАТП-4» приобретены низкопольные автобусы марки «НЕФАЗ» городского типа, работающие на компримированном пригородном газе. 40 единиц транспорта будут курсировать на маршрутах № 23 и № 45.

- Мы ведем системную работу в регионе по развитию общественного транспорта. На днях Правительством региона была принята долгосрочная Программа развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области. По поручению Губернатора Андрея Александровича Травникова на текущий ремонт и содержание дорожной сети Новосибирска направлено 278 млн руб. И выпущенные сегодня на рейс автобусы – это из ряда проектов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги, – прокомментировал министр транспорта и дорожного строительства региона Анатолий Костылевский.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин участвовал в передаче техники.В правительстве региона подчеркнули, что благодаря этим автобусам можно будет заменить существующий парк и увеличить количество выходов транспорта на маршрут..

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области вместе с мэрией города Новосибирска в 2020 году была подготовлена заявка на участие Новосибирской агломерации в 2021 году в мероприятии «Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в 20 крупнейших городских агломерациях» в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». По результатам рассмотрения заявок Минтрансом РФ и ФАУ «РОСДОРНИИ» Новосибирская область вошла в перечень агломераций-победителей, получивших право участвовать в указанном мероприятии.

В рамках национального проекта перевозчиком МКП «ПАТП-4» приобретены 40 низкопольных автобусов марки «НЕФАЗ» городского типа, работающие на компримированном пригородном газе, на основании контракта по предоставлению услуг финансовой аренды (лизинга). Стоимость контракта составила 395,6 млн рублей с лизинговыми платежами в течение 5 лет. Лизинговой компанией АО «Государственная транспортная лизинговая компания» предоставлена скидка перевозчику в размере 60% стоимости автобусов. Указанная скидка компенсируется лизингодателю Минтрансом РФ в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в виде субсидии из федерального бюджета.