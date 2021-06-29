Ремонт на улице Большой в Новосибирске закончат на год раньше срока

Анатолий Локоть проконтролировал ход работ.

Отличная новость для новосибирских водителей: реконструкцию на улице Большой - от перекрестка с ул. 2-й Станционной до Колыванского кольца - завершат в октябре, на год раньше намеченного срока. Об этом на выездном совещании сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Мы ведём реконструкцию улиц Большой и 2-й Станционной поэтапно, с 2019 года, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На этом участке высокая плотность движения – в будни едут на работу те, кто живет в агломерации, в выходные за город едут отдыхающие. Кроме того, здесь строится жилмассив «Дивногорский», эта часть Ленинского района интенсивно развивается, поэтому важно привести дорогу в надлежащее состояние как можно быстрее, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Несколько недель назад мы провели совещание под руководством областного прокурора, на котором было принято решение ускорить работы и вместо плановых двух лет отремонтировать этот участок за год. Такая задача поставлена. Работы дальше будут вестись с нарастающей интенсивностью.

Это стало возможным благодаря переносу финансирования с 2022 на 2021 год: дорожники уже скорректировали графики работ, чтобы все завершить к 15 октября 2021 года.

Напомним, третий этап реконструкции улицы Большой начался в 2020 году. Он включает в себя участок протяженностью 930 метров от дома № 582/1 на ул. Большой до Колыванского кольца. Общая стоимость реконструкции III этапа объекта составляет 238 млн рублей. Там перенесут сети электроснабжения, водопровода и канализации, расширят проезжую часть, сделают ливневки и наружное освещение, оборудуют тротуары и газоны.