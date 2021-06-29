Ходатайства правительства подготовлены: тысячи дольщиков в Новосибирской области смогут получить долгожданные квартиры

Тысячи дольщиков региона получат долгожданные квартиры. Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительством Новосибирской области планируется достройка 40 долгостроев региона с применением механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Таким образом, будут решены проблемы почти 4,5 тысяч обманутых дольщиков.

Со слов заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, на эту работу ушло два года. В апреле 2021 года в ходе визита главы ППК «Фонд» Константина Тимофеева была достигнута договоренность о включении максимального количества проблемных домов. В большинстве случаев речь идет о достройке домов, в некоторых ситуациях — о выкупе долей у граждан.

На данный момент 10 проблемных объектов региона одобрены Наблюдательным Советом ППК «Фонд»: три дома микрорайона «Закаменский», два дома по ул. Вилюйская, дом по ул. Печатников, 12, дома № 1 № 5 микрорайона «Новомарусино», долгострои в городе Обь и в поселке Краснообск. Дольщики этих домов уже начали получить компенсации, на некоторых из них в ближайшее время начнутся строительные работы. Еще два дома — по улице Приморская, 28 и по улице Дуси Ковальчук, 378/1 — находятся на рассмотрении специалистов ППК «Фонд».

— Подготовлены ходатайства еще на 28 долгостроев региона. Таким образом, будут решены проблемы 2 074 дольщиков. По планам, проблемы данных долгостроев должны быть решены до 2024 года, — отметил Алексей Колмаков.

В список вошли: две очереди дома по улице Дуси Ковальчук, 242, дом по улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, дом по улице Волховская, 37, дом по улице Есенина 12/1, дома № 5, 7 и 8 по ул. Зорге, 279, дома № 1, 2, 3, 4 по улице Большая, 600/12, дома № 17/4, 17/5, 17/6, 17/7 и 17/8 микрорайона «Радужный» в селе Верх-Тула, дом на Петухова 6/6, дом по улице 1-я Родниковая, 24/7, дом по улице Оловозаводская, 2/1, дом № 10 по улице Связистов, 147, дом № 15 по улице Связистов 161, дом по улице Сибирская, 30а, дом в городе Обь по улице Геодезическая 7/1, дом в поселке Краснообск — здание № 254, два дома в Бердске — по улице Карла Маркса, 57/ и дом № 11 в Речкуновской зоне отдыха на территории МК «Сибиряк», дом в поселке Краснообск.

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