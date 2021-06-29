В Новосибирске от коронавируса умер 93-летний мужчина

В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 7 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 29 июня, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли семь пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 80 лет, 82 года, 85 лет, 93 года и женщины в возрасте 70 лет, 82 года, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 052 человека, — уточнили в оперштабе.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 352 человека, из них самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 72 пациента.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 161 человека, выздоровел 121 пациент.

За время пандемии коронавирусом переболели 46 647 человек, в том числе 3 128 детей, 41 522 пациента выздоровели.

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