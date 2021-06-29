В Новосибирске будут судить бандитов, похитивших пару ради 6 тысяч долларов

Супругов из Новосибирска похитили и вымогали у них деньги. Фото: СКР по НСО

В Новосибирске бандиты из Омска похитили супругов: 32-летнюю женщину и ее 39-летнего супруга. Мужчины вымогали у пары деньги. Подробности жуткой истории рассказали в СКР по Новосибирской области.

— 19 октября 2020 года трое жителей Омска на «Тойоте Лэнд Крузер» приехали в Новосибирск. Они планировали завладеть деньгами знакомых. Вечером 31 октября 2020 года мужчины пригласили ранее знакомую им 32-летнюю сибирячку и ее 39-летнего сожителя в съемную квартиру в Железнодорожном районе города. После чего, злоумышленники стали незаконно удерживать их в квартире против воли, требовать у потерпевших деньги. Потом пару разделили. Новосибирца привезли в квартиру, где он проживал, откуда ему удалось сбежать. После этого мужчины вывезли на «Тойоте Лэнд Крузер» 32-летнюю женщину за Новосибирск. По пути в Омск их остановили сотрудниками ДПС, в результате чего потерпевшая была освобождена, а обвиняемые — задержаны, — рассказали в СКР по Новосибирской области.

На время следствия 41-летнего и 58-летнего определили в СИЗО, а 29-летний мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что бандиты вымогали у пары 6 тысяч долларов (≈ 456 тысяч рублей).

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