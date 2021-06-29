Появятся ли бесковидные заведение в Новосибирске 2021: минпром сделал заявление

В Новосибирске планируют ввести QR-коды в ресторанах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров рассказал, появятся ли бесковидные заведение в Новосибирске 2021.

В Новосибирске уже готов проект для введения QR-кодов. Его планируют внедрить в работу кафе и ресторанов. Посещать их смогут те, кто поставил прививку или переболел ковидом и имеет подтверждение этому.

—Такую систему мы разработали еще во вторую волну коронавируса. Тогда мы почти приняли решение ввести QR-коды. Но потом распространение инфекции пошло на спад. В прошлом году эта инициатива исходила от самого бизнеса, они говорили, что готовы вводить. Тогда это было для незаболевших, сейчас же предполагается, что QR-коды будут для вакцинированных или переболевших, — сообщил Андрей Гончаров.

Пока вопрос введения QR-кодов остается открытым. Этот вопрос власти планируют обсудить с бизнес-сообществом.

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