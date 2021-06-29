Пробки в Новосибирске на вечер 29 июня 2021 года: на Большевистской не проехать

Пробки достигли 5 баллов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на вечер 29 июня 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы на дорогах достигли 5 баллов.
На правом берегу пробка образовалась на улице Фабричная и длится до станции метро «Речной вокзал». Так же водителям долго придется стоять на улице Восход, Кирова, Красный проспект. Небольшие заторы появились Мочищенском шоссе и улице Богдана Хмельницкого.
На левом берегу пробка начинается с проезда Энергетиков и тянется до площади Труда. Оттуда сложно повернуть на улицу Широкая и Станционная. На кольце, на площади Маркса, заторы образовались на улице Ватутина, Блюхера, Покрышкина. Огромная пробка из машин образовалась от Ордынского кольца до улицы Хилокская.
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