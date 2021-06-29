Об угрозе пожара известила АПС

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Сигнал тревоги из административного здания, расположенного на улице Октябрьской в Центральном районе Новосибирска, поступил в дежурную часть ГВАРДИИ 28 июня в 15.49 - сработала АПС. На место происшествия выехал 74-й экипаж группы быстрого реагирования.

Осмотр, произведенный вместе с руководителем расположенной там организации, показал, что в одном из кабинетов в электророзетке произошло короткое замыкание электропроводки, от высокой температуры оплавилась пластиковая вилка прибора, возникло задымление.

Предотвратить угрозу возникновения пожара и отравления людей угарным газом удалось элементарно - выключением прибора из розетки и проветриванием помещения.