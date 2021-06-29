Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в новосибирском Центре хоккейного мастерства

Прокуратура подала исковое заявление в суд с требованием приостановить деятельность Центра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокурор Калининского района Новосибирска обратился в суд с требованием приостановить деятельность Центра хоккейного мастерства. Ранее в организации прошла прокурорская проверка, которая выявила нарушения пожарной безопасности. Известно, исковое заявление в Калининский районный суд поступило еще 25 июня.

— В ходе проверки установлено, что в объекте допустили изменение планировочных решений и функционального назначения помещения входной группы: разместили там кафе и магазин, которые не обеспечивают эвакуацию людей в случае пожара. Кроме того, в подвале помещения разместили сауну. Также в Центре не все помещения оборудовали пожарными извещателями. Кроме того, были выявлены иные нарушения пожарной безопасности. Таким образом, ответчик, нарушая требования пожарной безопасности, нарушает права граждан на безопасное пребывание люде, что может привести к тяжким последствиям, в том, числе гибели людей, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Калининского районного суда.

Также известно, что дата судебного заседания будет назначена позже.

При этом в мэрии Новосибирска заявили, что не планируют закрывать Центр. Там отметили, что все нарушения, выявленные прокуратурой, устранят за 1,5 месяца.

— Есть ряд замечаний, в том числе нарушены сроки оформления паспорта безопасности объекта. На устранение замечаний прокуратура дала полтора месяца, по словам директора центра, все замечания будут устранены. Повода для беспокойства нет, учреждение может продолжать работать, оснований для его закрытия нет. Нарушения уже исправляют, — сообщил начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска Алексей Толоконский.

В мэрии также напомнили, что реконструкция Центра, открытого в здании кинотеатра «Космос», обошлась примерно в 150 миллионов рублей.

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