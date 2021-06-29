В Новосибирске с 1 июля отменят автобус № 7

В Новосибирске с 1 июля отменят автобусный маршрут № 7. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске отменяют автобус № 7, который охватывал маршрут «Микрорайон «Щ» — Улица Белоусова». Кроме того, изменятся маршруты четырех автобусов: № 23, 36, 52, 52к. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— Изменения нужны для оптимизации муниципальной маршрутной сети города, — уточнили в мэрии.

Известно, теперь автобус № 23, охватывающий маршрут «Общественный торговый центр — ОРМЗ» на участке от улицы Демакова до проспекта Академика Лаврентьева будет ездить по улицам Российской, Героев Труда, проспекту Строителей в обоих направлениях. Далее — движение будет проходить по прежней схеме.

Кроме того, продляют маршрут автобуса № 36: от конечной остановки «Улица Белоусова» по улице Балтийской, проспекту Строителей, улицам Героев Труда, Российской, Арбузова до остановки «Котельная». Название маршрута при этом меняется на «Микрорайон «Щ» — Автовокзал».

Также с четверга, 1 июля, автобусы № 52 и № 52к на участке от остановки «Вычислительный Центр» будут ездить по улицам Николаева, Инженерной и Кутателадзе до проспекта Строителей. После чего движение будет проходить по старой схеме.

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