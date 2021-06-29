На трассе под Новосибирском автобус с пассажирами врезался в грузовик

На трассе под Новосибирском пассажирский автобус врезался в грузовик. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 29 июня междугородний автобус, который ехал из Карасука в Новосибирск, врезался в грузовик. Информация об инциденте появилась в соцсети.

— Водитель автобуса, скорее всего, не увидел в тумане впереди едущий грузовой автомобиль и врезался в него, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

На кадрах с места происшествия видно, автобус получил серьезные повреждения. У транспорта разбилось лобовое стекло, а также сильно смяло переднюю часть.

По словам очевидцев ЧП, ДТП обошлось без жертв. При этом несколько человек получили легкие травмы.

Информация о ДТП уточняется. Фото: "АСТ-54".

В региональной ГИБДД ДТП пока не прокомментировали. Информация о пострадавших, а также о причинах и обстоятельствах аварии уточняется.

Напомним, сегодня утром Новосибирск окутал густой туман, который снизил видимость на дорогах.

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