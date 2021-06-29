В Новосибирской области медики заразились коронавирусом после вакцинации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бердске врачи Центральной городской больницы заболели ковидом после вакцинации. Об этом рассказала главный врач медучреждения Алла Дробинская на пресс-конференции в местной администрации накануне, 28 июня.

— У нас полностью вакцинированы 265 человек. При этом нужно понимать, что количество медработников в медучреждении не превышает 1000 человек. Среди заболевших — два человека, которые перенесли в легкой форме. У них после получения второго компонента вакцины еще не прошел 21 день. А у одного зараженного медика есть факторы риска, а также невыполнение санитарно-эпидемиологического режима после получения вакцины, — уточнила главврач.

По ее словам, невыполнение профилактических мер после вакцинации чревато заражением новым штаммом коронавирусной инфекции.

По последним данным, первым компонентом вакцины в Новосибирской области привились уже свыше 410 тысяч сибиряков.

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