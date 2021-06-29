Новосибирские спасатели показали видео, как освободили кошку, застрявшую в электрощитке. Фото: служба спасения МАСС.

В Дзержинском районе Новосибирска помощь спасателей понадобилась кошке, которая каким-то образом забралась в электрощитовую в подъезде. Достать животное пытались жильцы и работники ЖЭУ, однако безуспешно. Вероятно, кошка планировала уединиться, однако спасатели нарушили ее планы.

— Вызов на Гусинобродское шоссе поступил накануне в 10:00. Еще до приезда специалистов подъезд обесточили. Спасателям, которые прибыли на место, пришлось повозиться. Кошка отказывалась покидать насиженное место: угрожающе шипела, кусалась и царапалась. В конце концов, спасатели все же распутали ее лапы, голову и туловище и достали из электрощитка, — рассказали в службе МАСС.

Недовольное животное сбежало от спасателей в подъезд. Однако немного успокоившись, кошка уселась на окне. Затем, по данным спасателей, ее забрали жильцы дома.

В МАСС напомнили, в случае, если вы стали очевидцем ЧП, или сами попали в беду, нужно звонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Смотреть видеосюжет Кошка застряла в электрощитке.

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