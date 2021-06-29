В Новосибирске иномарка врезалась в припаркованную «ГАЗель» и задымилась. Фото: "АСТ-54".

Крупное ДТП произошло на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска. Там, накануне вечером, 28 июня, автомобиль Volvo S80 на скорости врезался в припаркованную «ГАЗель». В результате столкновения переднюю часть легковушки зажало фургоном, а сам автомобиль задымился. Кадры с места происшествия появились в соцсети.

На месте ЧП работали экстренные службы. Фото: "АСТ-54".

— На месте аварии работали пожарные и врачи «скорой» помощи. Справиться с огнем помогли очевидцы при помощи ручных огнетушителей, они же оказали помощь водителю седана, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Судя по кадрам с места ЧП, легковушка получила серьезные повреждения — передняя часть машины превратилась в груду металлолома.

Водитель легковушки чудом не пострадал. Фото: "АСТ-54".

На месте ДТП также работали спасатели службы МАСС. Они обеспечили стабилизацию и противопожарную безопасность машин. По информации сотрудников службы, водитель Volvo чудом не пострадал — помощь медиков ему не потребовалась.

В настоящий момент не ясно, что стало причиной столкновения. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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