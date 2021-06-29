В Новосибирске из-за тумана не смогли приземлиться несколько самолетов. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 29 июня, аэропорт «Толмачево» не смог принять несколько самолетов. Причина тому — густой туман, плотно окутавший город. Рейсы направили в Барнаул и Новокузнецк. Сейчас экипажи и пассажиры ждут, когда туман над столицей Сибири рассеется.

— Самолет «Санкт-Петербург-Новосибирск» авиакомпании «Сибирь» приземлился в Омске, сейчас ждем в самолете улучшений погоды в Новосибирске, — рассказал КП-Новосибирск один из новосибирцев.

По информации онлайн-табло «Толмачево», аэропорт не смог принять как минимум 10 рейсов. Так, самолеты из Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара и Сочи улетели на запасные аэропорты. Некоторые рейсы задерживаются в городах вылета.

Ранее о тумане предупреждали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. После того, как дымка рассеется, в городе будет переменная облачность, без осадков. При этом воздух прогреется до +25 градусов. Синоптики напоминают, метеоусловия в Новосибирске 29 июня 2021 года будут способствовать накоплению в воздухе вредных примесей. При этом уровень загрязнения атмосферы будет пониженным.

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