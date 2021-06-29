Пробки в Новосибирске на утро 29 июня 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 29 июня 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 29 июня 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев и Советскому шоссе. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной и Пермской. Движение затруднено по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по улицам Покрышкина и Блюхера.

На правом берегу города сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Кроме того, затору наблюдаются на улицах Добролюбова, Кирова, Нижегородской и Никитина. Также сложно проехать по Октябрьской магистрали.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 29 июня, составил 4 балла.

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