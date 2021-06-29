Погода в Новосибирске на 29 июня 2021 года: в городе будет жарко

В Новосибирск вернется тепло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 29 июня 2021 года будет жаркой. По сообщению синоптиков днем температура воздуха составит +23 градуса, а к вечеру столбики термометров опустятся до +11 градусов.

— Утром город местами накроет туман. В течение дня будет переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха местами достигнет +25 градусов. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду, — говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс. Погода», столбик термометра поднимется до +24 градусов, а к вечеру опустится до +16 градусов. Весь день солнце то будет появляться, то прятаться за облаками. Атмосферное давление составит 747-748 миллиметров ртутного столба.

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