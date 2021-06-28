Три мифа о Новосибирске: где бродила Белая Дева и пряталась нестареющая купчиха

По легенде в гостинице был подземный ход, который вел к стоявшему напротив дому терпимости. Фото: Дмитрий ДАНЕВИЧ

Музей Новосибирска посвятил новую экскурсию «По тихому центру с приказчиком» городским легендам. Издание «Ведомости» рассказало несколько из них.

Так, например, на улице Революции, 4, есть дом. Его построили для купца Мамонтова, который хотел сослать в Сибирь свою бывшую супругу, но та воспротивилась. Следующим хозяином дома стал купец Истомин. В 1917 году там открыли гостиницу «Метрополитен». Это был современный отель, в котором принимали важных гостей. Номера там были очень дорогие. В каждой комнате были — электричество, паровое отопление, телефонная связь и даже ванна с горячей водой. Старики поговаривали, что был в гостинице и подземный ход, который вел к стоявшему напротив дому терпимости. Вроде как потом его даже находили, но вел ли он и правда к отелю до сих пор неясно.

Или вот друга легенда. Жил в Новониколаевске купец Константин Бузолин. Влюбился он в Персии в одну из жен местного губернатора, и она в него тоже. Пара сбежала. Купец привез любимую в Новониколаевск и хорошенько спрятал в доме. Так они в заточение и жили. Когда купец умер и к нему зашли полицейские, девушку внутри не обнаружили. То ли сбежала она, то ли сам Бузолин убил ее, а тело спрятал.

В доме стали происходить жуткие вещи: в окно стучала Бела Дева. Фото: Дмитрий ДАНЕВИЧ

Так бы и забылась эта история, но в доме по улице Октябрьской, 15, открыли общежитие работников молочного комбината. И вдруг там стали происходить странные вещи. Кто-то стучал в окна, те, кто выглядывал видел Белую Деву. Ничего хорошего от нее ждать не приходилось. Сейчас дом на реставрации и про привидение, пока молчат.

А в этом доме якобы доживала свои дни нестареющая купчиха. Фото: Дмитрий ДАНЕВИЧ

А вот история о вечной молодости. Когда улица Чаплыгина еще была Асинкритовской, стоял на ней доходный дом, а владела им купчиха Евлампия Дудихина. Она была очень красивой. Поклонникам женщина редко отвечала взаимностью, пока не влюбилась в отца Амвросия. Она не только стала его любовницей, но и пошла по стопам отца, стала читать проповеди. Как-то отправилась Евлампия на Алтай. На берегу ледяного источника повстречала шамана и стала читать ему проповедь. А он схватил ее да и окунул в источник. Вернулась Дудихина в Новониколаевск и скоро поняла, что перестала стареть. В старуху она превратилась спустя долгое время в один момент, как спало колдовство шамана.

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