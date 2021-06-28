Под Новосибирском школьники угнали у соседа «Ладу» и бросили в 500 метрах от его дома

Полицейские нашли угнанную у пенсионера машину.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В селе Дорогино, что под Новосибирском, школьники угнали у соседа бежевую «Ладу». Это произошло около двух ночи 26 июня.
— Подростки угнали машину пенсионера от дома по улице Светлая. Стоимость машины — 60 тысяч рублей. Автомобиль нашли в полукилометре от дома, где живет один из школьников и пожилой мужчина, — рассказал КП-Новосибирск источник.
Сейчас в обстоятельствах этого дела разбираются полицейские. Подросткам может грозить серьезное наказание.
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