Новосибирец избил битой прохожего, ударившего по зеркалу его машины

Полицейские задержали автомобилиста, ударившего прохожего битой по голове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининском районе Новосибирска конфликт между прохожим и автомобилистом закончился госпитализацией одного из них. Инцидент произошел поздно вечером 26 июня. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности происшествия.

— Водитель «Тойоты Калдина» поругался с компанией парней, которые шли по проезжей части во дворе. Один из прохожих, 28-летний мужчина, ударил рукой по боковому зеркалу машины. После этого 25-летний автомобилист достал биту и ударил по голове того, кто стукнул зеркало. После этого он уехал, а пострадавшего мужчину госпитализировали на «скорой» в больницу, — уточнили в ведомстве.

Врачи сообщили о произошедшем полицейским. Сотрудники установили личность напавшего на прохожего и задержали его на рабочем месте — в одном из мест общественного питания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». У новосибирца изъяли биту. В скором времени суд определит, где он будет находиться на время следствия.

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