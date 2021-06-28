Минздрав региона начал серию проверок организации работы первичного звена здравоохранения в условиях пандемии

Региональный минздрав проверяет работу поликлиник. Фото: пресс-служба правительства НСО

В понедельник, 28 июня, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов проверил работу Городской клинической поликлиники № 20. Особое внимание — работе колл-центра, организации вызовов врача на дом и телемедицинских консультаций, а также вакцинации от коронавируса.

— Значительно выросла нагрузка на медицинские учреждения, особенно на первичное звено. Мы максимально оказываем помощь именно в амбулаторных условиях. В стационар переводим тех, кому нужна кислородная поддержка или тех, чье состояние ухудшается. Задача первичного звена -контролировать лечение пациентов с коронавирусом на дому, в том числе, через аудиоконсультации, — отметил Константин Хальзов.

Сейчас врача на дом можно вызвать через сайт Госуслуг. В этом случае не нужно тратить время на дозвон до поликлиники или Единой регистратуры 124.

Главный врач поликлиники Игорь Воробьев рассказал о том, в сравнении с прошлым годом количество звонков у них увеличилось в 10 раз.

— Основные темы: вакцинации, диспансеризация и прием. Организовали аудиоконтроль пациентов с коронавирусом. Сегодня у нас более 350 человек находятся на таком аудиоконтроле, — рассказал Игорь Воробьев.

Количество выездных бригад медиков увеличено в медучреждении до семи, ранее работало две. Поликлиника дополнительно получила три машины для организации вызовов на дом. Врачам помогают студенты-медики, а с 1 июля медучреждение усилят четыре врача вместе с медсестрами.

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