Умер Семен Эйдельман — всемирно известный ученый-физик

Умер всемирноизвестный ученый-физик. Фото: belle.lebedev.ru

В понедельник, 28 июня, умер всемирно известный физик из новосибирского Академгородка Семен Исаакович Эйдельман.

— Не стало Семена Исааковича Эйдельмана, жителя Академгородка, известнейшего специалиста в области физики элементарных частиц, сотрудника ИЯФ и НГУ, одного из самых цитируемых ученых России, полиглота, меломана, очень веселого, очень доброго и заботливого человека. Глубочайшие соболезнования его жене Людмиле Федоровне, детям и другим близким ему людям, — сообщил КП-Новосибирск близкий к окружению семьи.

Что стало причиной смерти ученого, новосибирец раскрывать не стал.

Семен Исаакович Эйдельман т входит в Топ физиков, рожденных на территории России и имеющих высокий индекс Хирша. Он участвовал в экспериментах на коллайдере ВЭПП-2000.

КП-Новосибирск приносит соболезнования родным и близким ученого.

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