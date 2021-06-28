Умер Семен Эйдельман — всемирно известный ученый-физик

Умер всемирноизвестный ученый-физик. Фото: belle.lebedev.ru
В понедельник, 28 июня, умер всемирно известный физик из новосибирского Академгородка Семен Исаакович Эйдельман.
— Не стало Семена Исааковича Эйдельмана, жителя Академгородка, известнейшего специалиста в области физики элементарных частиц, сотрудника ИЯФ и НГУ, одного из самых цитируемых ученых России, полиглота, меломана, очень веселого, очень доброго и заботливого человека. Глубочайшие соболезнования его жене Людмиле Федоровне, детям и другим близким ему людям, — сообщил КП-Новосибирск близкий к окружению семьи.
Что стало причиной смерти ученого, новосибирец раскрывать не стал.
Семен Исаакович Эйдельман т входит в Топ физиков, рожденных на территории России и имеющих высокий индекс Хирша. Он участвовал в экспериментах на коллайдере ВЭПП-2000.
КП-Новосибирск приносит соболезнования родным и близким ученого.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер