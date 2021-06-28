«Без разрешения верблюда снимать нельзя»: российский путешественник, задержанный в Чаде, объяснил, почему местные не любят фотографироваться

Российский путешественник, задержанный в Чаде, объяснил, почему местные не любят фотографироваться. Фото: Алексей Камерзанов // Facebook.

Руководитель группы туристов, ранее задержанных в Чаде, рассказал, что в Африке было сложно фотографировать и снимать видео. Пост об этом Алексей Камерзанов опубликовал в своем Facebook.

— Для многих жителей сахеля и Сахары процесс съемки непривычный и в чем-то пугающий. Перед тем как сфотографировать человека нужно спросить его разрешения. В большинстве случаев — это отказ. Делать этого без разрешения не стоит, можно нарваться на проблемы. Вот так нам приходилось упрашивать и уговаривать людей сделать фотки или видео. Причем это могло касаться не только людей, но и животных. Без разрешения даже верблюдов не позволяли снимать, — написал Алексей.

Также он отметил жесткие ограничения на съемку. Для того, чтобы проводить ее в городе нужно было отдельно покупать разрешение, а полученные кадры отдавать на цензуру. При этом снимать военных и военные объекты в целом запрещено.

— В Нджамене мы даже попали на рынке в полицию, потому как Виталик решил снять башмаки, которые продавались у одного из торговцев. Все закончилось скандалом и попыткой отобрать телефон. В одном из небольших городков Марина, просто сидя в машине, навела телефон на толпу детей, которая окружила машину, с целью их припугнуть. Тут же появился полицейский и мы потеряли еще 40 минут времени, — добавил руководитель экспедиции.

Ранее КП-Новосибирск писала, приключения туристов, путешествующих по Африке на внедорожниках, начались в городе Фая-Ларжо. Там в палаточный городок русских пришли люди с оружием. Их посадили в военный вертолет и увезли в столицу Чада Нджамену. У туристов забрали паспорта, мобильные, компьютеры и автомобили. Несколько дней их в неведении держали в дорогом отеле. При этом россияне не понимали причину задержания.

Путешественникам удалось выйти на связь со СМИ и консульством. После чего дипломаты Чада извинились перед группой россиян. Случившееся им объяснили заботой об их безопасности. Сами туристы сейчас относятся к ситуации с юмором: они воспринимают случившееся как мини-отпуск.

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