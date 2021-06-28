«Поматросил и бросил»: соцсети рассмешила надувная кукла, выброшенная на помойку

Новосибирцев рассмешила надувная кукла, выброшенная на помойку. Фото: «ЧП Новосибирск»
Жители Первомайского района Новосибирска обратили внимание на ярко розовый мусор в баке с отходами, пригляделись и ахнули — там лежала сдувшаяся резиновая кукла. Новосибирцы сфотографировали находку и опубликовали пост в соцсети.
Подписчиков паблика ситуация позабавила и породила массу шуток.
— Поматросил и бросил, — написали новосибирцы под снимком надувной куклы, выброшенной на помойку.
Подписчики группы предположили, что резиновую куклу могла выкинуть женщина
— Наверное, подруга или жена постарались, не гоните на мужика.
— А что, можно приревновать к надувной кукле? — удивились предположению новосибирцы.
Вот только дискуссия быстро прекратилась. Новосибирцы продолжили и дальше высказывать юморные версии, почему надувная кукла оказалась вдруг на помойке.
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