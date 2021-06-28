В новосибирском общежитии обнаружили мертвого мужчину: следователи рассказали, что случилось

В новосибирском общежитии жители нашли мертвого мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители общежития №53, расположенного на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска, в коридоре обнаружили мертвого мужчину. В СКР по Новосибирской области рассказали, что случилось.

— Вечером 27 июня 33-летний новосибирец и его 41-летний знакомый из Кемерово распивали спиртное в коридоре общежития на втором этаже. Мужчины поссорились. В итоге один из мужчин нанес два колото-резаных ранений своему другу, от которых тот скончался на месте. Его тело обнаружили жители общежития, — уточнили в СКР по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина был задержан. В ходе допроса он свою вину не признал. Суд принял решение отправить его на время следствия в СИЗО.

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