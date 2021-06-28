В МЧС назвали причину пожара на автозаправке на улице Большевистской. Фото: "АвтоБердск".

В понедельник, 28 июня, в МЧС озвучили причину пожара на автозаправке в Октябрьском районе города. Предварительную версию случившегося назвал первый замначальника ГУ МЧС по региону Евгений Лебедев на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

— Вчера на Большевистской улице произошел пожар на автозаправке «Гранд». Там сгорел легковой автомобиль, также огонь повредил конструкции АЗС. Предварительная причина ЧП аналогична той, что была на Гусинобродском шоссе, — сообщил Лебедев.

При этом причину он не конкретизировал. Корреспонденту КП-Новосибирск ее уточнил Павел Винаков, начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Информация пока предварительная. При заправке этого автомобиля произошло нарушение технологического процесса: то есть газ стал вырываться наружу, травил, и наиболее вероятно, по причине статического разряда, случилось воспламенение, — сообщил Павел Винаков.

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