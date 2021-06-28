Новосибирские справедливороссы назвали кандидатов на выборы в Госдуму

Александр Аксененко будет выдвигаться от партии по одномандатному округу № 137 (Искитимскому). Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия».

26 июня на съезде партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» утвердили состав группы по Алтайскому краю и Новосибирской области, ее возглавит Александр Терентьев, депутат Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов. В список вошел председатель регионального отделения партии в Новосибирской области, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксененко. Он выдвигается по одномандатному округу № 137 (Искитимскому).

- На данный момент, несмотря на выдвижение, я продолжаю оставаться действующим депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Как депутат регионального парламента уже второго созыва подряд, я вижу, что решение тех проблем и запросов избирателей, с которыми они ко мне обращаются, зачастую лежит в плоскости федерального законодательства - начиная от системы образования и здравоохранения и заканчивая растущим уровнем обнищания населения. Именно это - один из основных посылов нашей партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», на этом строится и предвыборная программа. Я благодарен руководству партии, что во мне видят соратника по этой борьбе. Впереди много работы, и я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие и партии, и наших избирателей в Новосибирской области, - прокомментировал Александр Аксененко.

На съезде партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» утвердили кандидатов на осенние выборы в Госдуму. Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия».

По словам лидера социалистической партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергея Миронова, краеугольный камень предвыборной программы - это ликвидация бедности, для борьбы с которой выработаны конкретные предложения.

- Программа партии прежде всего ориентирована на защиту интересов большинства граждан нашей страны - человека труда, - подчеркнул Сергей Миронов.

В программу партии вошли следующие ключевые предложения:

• снижение НДС для всех товарных позиций до 15%, а на продукты питания - до 5%;

• возврат к прежнему пенсионному возрасту, а также индексация пенсии работающим пенсионерам;

• введение справедливого базового дохода;

• отмена медстрахования и ликвидация ОМС;

• принятие государственной идеологии, базирующейся на патриотизме, правде, справедливости, на великой русской культуре.