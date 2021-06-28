Умер Дмитрий Голованев — новосибирский экс-депутат был болен коронавирусом

От коронавируса умер экс-депутат. Фото: dmitry.golovanev

В Новосибирске на 47-м году жизни скончался экс-депутат Дмитрий Голованев. Как сообщили КП-Новосибирск его однопартийцы, причиной скоропостижной смерти Дмитрия Голованева стал коронавирус.

— Дмитрий Павлович, к сожалению, скончался. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким, — рассказали КП-Новосибирск однопартийцы Дмитрия Голованева.

Известно, что Дмитрий Голованев родился в Оренбурге в семье военнослужащего. В будущем он пошел по стопам отца — поступил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище. Он освоил профессию инженера по эксплуатации радиотехнических средств. Служил офицером ВС РФ. В 2000 году уволился в запас по окончанию контракта в звании майора. Позже Дмитрий Павлович окончил Академию при Президенте РФ.

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