Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух школьников в пруду под Новосибирском

Под Новосибирском утонули мальчики 8 и 6 лет. Фото: СКР по НСО

После гибели двух школьников в пруду новосибирские следователи возбудили уголовное дело по статьей «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Трагедия произошла вечером 27 июня в села Бобровка Сузунского района.

— Во время прогулки на велосипедах мальчики приехали к водоему на берегу реки Каменка. После этого они сняли верхнюю одежду и обувь, зашли в воду, начали купаться и утонули. Тела детей нашел отец одного из мальчиков. В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, которые не установили запрещающие таблички у водоема , — рассказали в СКР по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что утонули мальчики 8 и 6 лет. Дети погибли в обнимку — видимо, старший ребенок кинулся спасать друга, но оба ушли на дно.

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