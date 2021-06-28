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Здоровье28 июня 2021 11:49

Андрей Травников поручил обеспечить бесперебойную поставку вакцины от COVID-19 в Новосибирскую область

Глава региона отметил, что новосибирцы стали активно ставить прививку от ковида
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Глава региона поручил следить за бесперебойной поставкой вакцины от ковида.

Глава региона поручил следить за бесперебойной поставкой вакцины от ковида.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последнее время новосибирцы активно ставят прививку от коронавируса. Это отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он поручил министерству здравоохранения региона следить за бесперебойной поставкой прививок.

— Мы фактически работаем «с колес». Хорошо, что в ночь с пятницы на субботу удалось «выбить» дополнительные 45 тысяч доз. Но при сегодняшних темпах вакцинации этого хватит, в лучшем случае, до конца недели. Поэтому необходимо продолжать работу с федеральным центром всеми возможными средствами — письма, телефонные переговоры для обострения вопроса на федеральном штабе. Нам нужна вакцина! — подчеркнула глава региона.

Константин Хальзов доложил, что в ближайшие 7-10 дней ожидается поставка в Новосибирскую область около 55 тысяч доз. Кроме того, в адрес минздрава РФ будет направлено письмо с просьбой увеличить поставку вакцины.

Напомним, что в настоящее время в Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинации от ковида. С их полным списком можно ознакомится на сайте.

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