В Новосибирске от коронавируса умерли девять человек за сутки: самому старшему было 88 лет

От коронавируса за сутки в Новосибирске умерли 9 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 28 июня, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли 9 человек. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчина в возрасте 88 лет и женщины в возрасте 50 лет, 63 года, 64 года, 76 лет, 79 лет, 81 год, 83 года, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 045 человек, — уточнили в оперштабе.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 326 человек, 70 из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 156 человек, выздоровели 59 пациентов.

За время пандемии ковидом переболели 46 486 человек, в том числе 3 115 детей, выздоровел 41 401 пациент.

Число зараженных коронавирусом в Новосибирской области продолжает расти. Так, за минувшую неделю, заболеваемость коронавирусом в регионе увеличилась на 29%. В торговых центрах, где организованы мобильные пункты вакцинации, выстроились очереди на прививку.

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