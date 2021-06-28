Следователи показали видео, как новосибирец пытался выбросить свою жену с восьмого этажа. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске будут судить мужчину, который чуть не убил свою жену. Сибиряк пытался выбросить женщину с восьмого этажа. В отношении злоумышленника завершили расследование уголовного дела по статье «Покушение на убийство». Известно, что 47-летний злоумышленник частично признал вину, а в ходе расследования продемонстрировал, как пытался расправиться с супругой. Соответствующие кадры опубликовал СК РФ по Новосибирской области.

— Следователи установили, что 25 марта 2021 года мужчина распивал спиртное вместе с супругой и ее сестрой в квартире на восьмом этаже по адресу Приморская. 23. Во время застолья муж и жена поссорились: мужчина принялся угрожать своей возлюбленной убийством. От слов он перешел к делу: открыл окно на кухне, а затем схватил за волосы свою жену и потащил ее к открытому окну, где, подняв ее на подоконник, пытался выбросить из окна 8 этажа высотки, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

На кадрах, которыми поделились в СК, видно, как мужчина продемонстрировал свои действия на манекене. Судя по всему, женщина была на грани жизни и смерти. Она не упала вниз, потому что на помощь ей бросилась ее сестра.

— Она оттолкнула мужчину и его жену от открытого окна внутрь квартиры и закрыла его створку, — добавили в СК.

На время следствия мужчину арестовали. Сейчас в отношении него утвердили обвинительное заключение, а уголовное дело направили в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

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