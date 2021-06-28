Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области за неделю выросла на 29% . Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число зараженных коронавирусом в Новосибирской области продолжает расти. Так, за минувшую неделю, заболеваемость коронавирусом в регионе увеличилась на 29%. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— Что касается коронавирусной инфекции, за прошедшую неделю у нас зарегистрировано 1087 случае — это больше предыдущей недели на 29 %. Таким образом, мы идем с прирастанием, однако темпы прироста несколько замедлились. Это свидетельствует о том, что мы активно работаем с населением и предприятиями по мерам профилактики. Будет контролировать новую неделю, — подчеркнул Александр Щербатов.

По его словам, жители региона плохо соблюдают масочный режим.

— Несоблюдение масочного режима в регионе составляет 34%. Поэтому мероприятия ограничительного и особого режима, естественно, необходимо продолжать, — добавил он.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшение эпидемиологической обстановки выросло число желающих привиться от ковида. В связи с чем власти Новосибирской области попросят Минздрав увеличить поставки вакцин от коронавируса в регион.

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